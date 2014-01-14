Глава СК РФ поручил проверить статус бань братьев Недлер

Здания начали сносить.

В центральный аппарат СК РФ доложат о ходе проверки по информации о незаконном сносе объектов культурного наследия в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, на проспекте Обуховской Обороны стартовал демонтаж исторических зданий, которые внесены в реестр строений, обладающих признаками объектов культурного наследия. Следователи организовали процессуальную проверку по ст. 243 УК РФ.

Глава ведомства поручил и. о. руководителя ГСУ по г. Санкт-Петербургу Бобкову О. В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Пресс-служба СК РФ

Ранее в Петербурге завершили снос старых конструкций вестибюля "Фрунзенской".

Видео, фото: Telegram / SOS СПб СНОС