  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:15
159
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На проспекте Обуховской Обороны сносят исторические бани братьев Недлер

0 0

По словам градозащитников, снос незаконен.

В Петербурге стартовал незаконный демонтаж здания Торговых бань братьев Недлер, которое расположено на проспекте Обуховской Обороны, 44А. Об этом сообщили градозащитники в tg-канале "SOS СПб СНОС" 25 сентября. 

По словам неравнодушных петербуржцев, снос незаконен, поскольку в отношении постройки в августе была подана заявка на выявление в качестве объекта культурного наследия. 

Этот дом можно было сохранить при строительстве на его месте моста через Неву, передвинув на свободный участок. Происходящий снос – уголовное преступление по ст. 243 УК РФ. 

Tg-канал "SOS СПб СНОС"

Отмечается, что в настоящее время городской комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры определяет ценность бань.

Ранее мы рассказывали о том, что в Зеленогорске частично снесут санаторий "Северная Ривьера". 

Видео, фото: Telegram / SOS СПб СНОС

Теги: проспект обуховской обороны, снос исторических зданий
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии