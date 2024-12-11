Власти представили правки к закону об охранных зонах Петербурга

В нем появились понятия "ценных средовых" и "ценных рядовых" объектов .

Для прохождения антикоррупционной экспертизы в Северной столице был представлен законопроект о корректировке зон охраны объектов культурного наследия и исторических зданий. Проект вносит в законодательство новые понятия – "ценные средовые" и "ценные рядовые" объекты, – следует из опубликованных данных на сайте КГИОП.

Под первыми авторы законопроекты подразумевают такие объекты, которые соответствуют средовым характеристикам. Под вторыми подразумеваются такие, которые сохранили свое подлинное архитектурно-художественное решение, вписывающееся в первоначальную объемно-пространственную композицию.

Среди ценных средовых объектов проект выделяет 915 зданий, а в числе ценных рядовых – оказались 4657 объектов.

Помимо прочего законопроект слегка корректирует понятие исторического здания и обладает списком "градостроительных ошибок" – то есть диссонирующих объектов, которые не являются историческими, закрывают собой более значимые городские объекты и не соответствуют режимам.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга расторгли контракт с московским "Метрогипростроем", который занимался проектированием участка "коричневой" линии метрополитена Северной столицы.

Фото: Piter.TV