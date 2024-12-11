Смольный расторг контракт на проектирование участка "коричневой" линии метро

Одна из причин – в срывании сроков со стороны подрядчика.

Участок Красносельско-Калининской линии петербургского метро до "Сосновой поляны" остался без проектировщика. Фонд капитального строительства и реконструкции Северной столицы в одностороннем порядке расторг договор с московским "Метрогипротрансом" (МГТ), – сообщает "Фонтанка".

Согласно данным журналистов, причинами для расторжения контракта, которое произошло еще в декабре прошлого года, стали три обстоятельства. Первое заключается в том, что МГТ нарушил сроки сдачи работ (осень 2024 года). Вторая причина кроется в истечении срока банковской гарантии раньше срока завершения подписанного контракта. Наконец, третье обстоятельство: подрядчик не продлил действие лицензии ФСБ, которая нужна для организации некоторого вида работ.

"Метрогипротранс" – второй после "Ленметрогипротранса" подрядчик, который в последнее время занимается работами в петербургском метрополитене. Проектировщики МГТ были ответственны за проект участка "коричневой" линии от станций метро "Путиловская" до "Каретная". "Метрогипротранс" также занимался проектированием строящихся "Казаковской" и "Путиловской".

Ранее на Piter.TV: жителям Петербурга рассказали, как можно сэкономить на поездках в транспорте.

Фото: Telegram / Подземник