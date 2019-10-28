Ответ КГИОП: что ждет особняк Нарышкиной на Моховой улице

КГИОП ответил на запрос Piter.TV о судьбе старинного особняка на Чайковского, 7 / Моховой, 1.

По данным комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, объектом культурного наследия регионального значения является только часть особняка Нарышкиной на Чайковского, 7 / Моховой, 1 .

Особняк Нарышкиной находится в собственности Петербурга и третьим лицам не передан. Комитет направил в администрацию Центрального района уведомление о необходимости обеспечить содержание здания.

Администрация ответила, что для предотвращения доступа были укреплены металлические ворота. Однако на входе в особняк все еще существуют проемы, через которые может залезть любой желающий.

Сейчас подготавливается документация для конкурса по отбору подрядчика, который займется зданием. КГИОП должен выполнить работы по консервации здания до 15 января 2020 года. Комитет планирует провести ремонт и реставрацию особняка до 15 июля 2023 года.

Ранее мы рассказывали о том, как съемочной группе удалось попасть внутрь особняка и обнаружить там настоящую галерею стрит-арта.

Фото и видео: Piter.TV