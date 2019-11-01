Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади

Россия не получала генетический материал покойного, поэтому Нарышкин сомневается в действительности ликвидации.

Нарышкин заявил, что у России нет стопроцентного подтверждения ликвидации главаря ИГИЛ, запрещенной на территории России террористической организации. Директор СВР усомнился в реальной гибели Абу Бакра аль-Багдади из-за отсутствия генетического материала, доказывающего бы личность устраненной цели.

Ранее о ликвидации лидера запрещенной на территории России террористической организации заявил Дональд Трамп. По словам президента США, аль-Багдади нашли в сирийской провинции Идлиб. Политик поблагодарил за содействие в спецоперации представителей России, Ирака, Сирии и Турции. Сведения об успешной миссии появились еще 27 октября. Представители Минобороны России и администрации Кремля также отчитались о том, что достоверных сведений о произошедшем у них нет. Накануне члены экстремистской группировки подтвердили информацию о гибели их предводителя.

Ранее Piter.tv писал о том, что появилось видео по уничтожению главаря террористов аль-Багдади.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/BBC News