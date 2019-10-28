США заявили, что избавились от тела аль-Багдади

Президент Дональд Трамп заявил о ликвидации лидера запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади. Сообщение об этом появилось 28 октября.
По словам Трампа, террориста уничтожили накануне. Аль-Багдади взорвал пояс смертника, однако его удалось "быстро и точно идентифицировать". Американский политик поблагодарил за помощь в борьбе с терроризмом Россию, Турцию, Сирию и Ирак.
Аль-Багдади (настоящее имя Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри) является лидером ИГ* с 2014 года. Это произошло тогда, когда террористы захватили мечеть в Мосуле и провозгласили создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. Ранее в СМИ не раз появлялась информация о ликвидации Аль-Багдади, однако она никогда не подтверждалась.
На заявление также отреагировали в Кремле.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Видео: YouTube/ White House, Be Vaghte Sham
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