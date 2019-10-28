В Кремле прокомментировали данные о ликвидации лидера ИГИЛ*

О ликвидации Абу Бакра аль-Багдади заявил президент США Дональд Трамп.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Дональда Трампа о ликвидации лидера террористической организации "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади. Об пишут РИА Новости.

Песков отметил, что российские военные действительно видели в зоне деэскалации американские самолеты, а также беспилотники. По словам пресс-секретаря, если заявление Трампа подтвердится, то можно будет говорить о серьезном вкладе Америки в борьбу с международным терроризмом.

Аль-Багдади (настоящее имя Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри) является лидером ИГ* с 2014 года, когда террористы захватили мечеть в Мосуле и провозгласили создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С этого времени в СМИ не раз появлялась информация о ликвидации Аль-Багдади, однако она никогда не находила подтверждения.

Президент США заявил об уничтожении террориста накануне. Он рассказал, что Аль-Багдади взорвал пояс смертника, тем не менее, его удалось "быстро и точно идентифицировать". Трамп поблагодарил за помощь в борьбе с терроризмом Россию, Турцию, Сирию и Ирак.

Ранее мы писали, что в 2019 году в России предотвратили четыре теракта.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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