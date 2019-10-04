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В 2019 году в России предотвратили четыре теракта

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Террористы планировали атаки в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже.

За первые восемь месяцев 2019 года спеслужбам удалось предотвратить четыре теракта в крупных городах России. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на слова секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

Террористы планировали атаку в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже. По подозрению в террористической деятельности в Центральном федеральном округе России задержали 152 человека.

В марте этого года сообщалось, что в 2018 году стражи порядка ликвидировали 69 террористов, в их числе 10 главарей бандформирований. Специалисты отмечают, что с каждым годом таких преступлений в России становится меньше. К слову, за последние пять лет их число сократилось в 24 раза.

Ранее мы писали, что в суд поступило ходатайство о прекращении дела о теракте в петербургском метро.

Видео: Youtube/ Monash University 

Теги: нападение, спецслужбы, теракт
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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