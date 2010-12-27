В суд поступило ходатайство о прекращении дела о теракте в петербургском метро

Защитник одной из обвиняемых считает, что уголовное преследование ведется на незаконных основаниях.

Адвокат Шохисты Каримовой, обвиняемой по делу о теракте в метро Петербурга, попросил прекратить уголовное преследование гео подзащитной. Об этом мужчина заявил на заседании Московского окружного военного суда в Петербурге 19 сентября.

Виктор Дроздов утверждает, что факт законного возбуждения уголовного дела отсутствует. По его словам, в материалах дела, которые направлены в суд, нет постановления о возбуждении дела под номером, который указан в обвинительном заключении. В связи с этим адвокат считает уголовное преследование незаконным.

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года. Расследование дела до сих пор продолжается, есть 11 обвиняемых, свою вину фигуранты не признают. На заседании, которое прошло 10 июля 2019 года, Шохисте Каримовой стало плохо.

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