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В суд поступило ходатайство о прекращении дела о теракте в петербургском метро
Сегодня, 21:05
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nadezhda_sib

В суд поступило ходатайство о прекращении дела о теракте в петербургском метро

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Защитник одной из обвиняемых считает, что уголовное преследование ведется на незаконных основаниях.

Адвокат Шохисты Каримовой, обвиняемой по делу о теракте в метро Петербурга, попросил прекратить уголовное преследование гео подзащитной. Об этом мужчина заявил на заседании Московского окружного военного суда в Петербурге 19 сентября. 

Виктор Дроздов утверждает, что факт законного возбуждения уголовного дела отсутствует. По его словам, в материалах дела, которые направлены в суд, нет постановления о возбуждении дела под номером, который указан в обвинительном заключении. В связи с этим адвокат считает уголовное преследование незаконным. 

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года. Расследование дела до сих пор продолжается, есть 11 обвиняемых, свою вину фигуранты не признают. На заседании, которое прошло 10 июля 2019 года, Шохисте Каримовой стало плохо

Фото: pixabay.com 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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