Обвиняемой по делу о теракте в метро Петербурга стало плохо на заседании суда

Заседание пришлось прервать на час.

В среду, 10-го июля, в Ленинградском окружном военном суде прошли слушания уголовного дела по теракту 3 апреля 2017 года в метро Петербурга. На некоторое время заседание прервалось. Подсудимой Шохисте Каримовой стало плохо. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Первым перед судом предстал Бахрам Эргашев. Допрос велся с участием переводчика. Он рассказал, что прибыл в Петербург 22 марта 2017 года. Его бывший одноклассник помог ему устроиться на работу и найти место жительства. В ночь на 6 апреля 2017 их вместе с четырьями жильцами задержали. После этого обвиняемая Шохиста Каримова сообщила, что чувствует себя плохо. Она пожаловалась на тошноту, высокое давление и головокружение. С момента начала заседания прошло 20 минут. В связи с неожиданной ситуацией пришлось взять перерыв на час. Женщине вызвали "скорую помощь".

После этого фигурант дела Эргашев заявил, что он не был завербован террористическими организациями, не знает, откуда в его квартире взялось самодельное взрывное устройство, а также услышал фамилию Джалилова впервые только после ареста.

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