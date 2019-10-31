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Появилось видео по уничтожению главаря террористов аль-Багдади

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Запись опубликовал Пентагон.

В интернете появились первые кадры операции, в результате которой, как утверждает США, был уничтожен руководитель ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдади. Как отмечают РИА Новости, запись опубликовал Пентагон.

На кадрах можно увидеть здание, в котором, по мнению американцев, находился аль-Багдади, и приближающиеся к нему люди. Как рассказал генерал США Кеннет Маккензи, здание, в котором прятался главарь террористов, находилось в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Он также отметил, что террористы открыли огонь по военным, "ведущим наступление с воздуха".

Останки аль-Багдади удалось идентифицировать с помощью анализа ДНК.

Ранее в США заявили, что избавились от тела аль-Багдади.

Фото: скриншот / YouTube The Telegraph

Теги: абу бакр аль-багдади, видео, пентагон, террористы
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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