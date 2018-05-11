Все происшествия в Петербурге за 11 мая: видео и фото

Piter.TV публикует ежедневную подборку происшествий за сутки.

В Санкт-Петербурге 11 мая произошло несколько запоминающихся происшествий. Стоит отметить, что ДТП по городу за сегодняшний день было на удивление мало. Piter.tv публикует в этом материале все чрезвычайные происшествия, которые произошли за сутки в Северной столице.

1. Петербуржец сообщил о "теракте" в Металлострое. Шутником оказался 49-летний местный житель. Петербуржец сообщил в десять часов утра 10 мая о заминировании жилого здания по Полевой улице. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

2. Ночью в Приморском районе сгорел торговый ларёк на Стародеревенской улице. По сведениям от спасателей, пострадал ларек с площадью 3 на 5 метров. Пламя распространилось по всему пространству. Потушить огонь удалось спустя полчаса после выезда специальной группы. Пострадавших нет.

3. В пожаре на "Ромуальде Муклевиче" погиб сварщик. Погибшего мужчину достали из трюма корабля. По предварительной версии, сотрудник задохнулся угарным газом. Именно его сварочные работы и стали причиной возгорания.

4. В Петербурге задержали мужчин, укравших в результате разбоев более 2,5 млн рублей. Преступная группа орудовала в нескольких районах города на Неве на протяжении года. Общий улов грабителей составил более 2,5 млн рублей. Похищенные деньги частично изъяты. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье "Разбой". Злоумышленникам грозит срок до пяти лет лишения свободы.

5. В коммуналке на Композиторов обнаружили трупы двух жительниц Краснодарского края. На странный запах из одной из комнат пожаловались соседи. Когда полиция приехала на вызов по адресу улица Композиторов, 24 корпус 1, то нашла причину недовольства петербуржцев - гниющие трупы.

6. В центре Петербурга сотрудники ЦПЭФГИ сносят летние веранды. Сегодня, 11 мая начали демонтаж двух летних веранд в Петербурге. Уличные пристройки убрали с Итальянской и набережной канала Грибоедова. Там расположены ресторанные комплексы "Две палочки" и "Ziscafe".

Видео: Piter.TV

Фото: Piter.TV; группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург