В центре Петербурга сотрудники ЦПЭФГИ сносят летние веранды

Мероприятия одобрены Комитетом Смольного.

Сотрудники Центра повышения эффективности использования государственного имущества днем 11 мая начали демонтаж двух летних веранд в Петербурге. Уличные пристройки уберут с Итальянской и набережной канала Грибоедова. Там расположения ресторанные комплексы "Две палочки" и "Ziscafe".

За проведением работ следит Комитет по контролю за имуществом. Представители надзорного ведомства отметили, что оба участка включены в схему размещения стационарных торговых объектов, однако, владельцы заведений не заключали договоров с Правительством на использование данных территорий.

По сведениям от чиновников, предпринимателей уведомили о том, что если они добровольно не освободят несанкционированно занимаемое пространство, то мероприятия будут проведены в принудительном режиме.

Напомним, что Алексей Цивилев во второй раз внес инициативу разрешить петербуржцам жарить шашлыки в парках.

Фото: Фонтанка.ру

