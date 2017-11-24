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В центре Петербурга сотрудники ЦПЭФГИ сносят летние веранды
Сегодня, 14:32
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lesjasap
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В центре Петербурга сотрудники ЦПЭФГИ сносят летние веранды

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Мероприятия одобрены Комитетом Смольного.

Сотрудники Центра повышения эффективности использования государственного имущества днем 11 мая начали демонтаж двух летних веранд в Петербурге. Уличные пристройки уберут с Итальянской и набережной канала Грибоедова. Там расположения ресторанные комплексы "Две палочки" и "Ziscafe". 

За проведением работ следит Комитет по контролю за имуществом. Представители надзорного ведомства отметили, что оба участка включены в схему размещения стационарных торговых объектов, однако, владельцы заведений не заключали договоров с Правительством на использование данных территорий. 

По сведениям от чиновников, предпринимателей уведомили о том, что если они добровольно не освободят несанкционированно занимаемое пространство, то мероприятия будут проведены в принудительном режиме. 

Напомним, что Алексей Цивилев во второй раз внес инициативу разрешить петербуржцам жарить шашлыки в парках.

Фото: Фонтанка.ру
 

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Теги: демонтаж , итальянская улица , летние веранды , набережная канала грибоедова
Категории: Новости СПб Картина дня

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