Алексей Цивилев: надо разрешить петербуржцам жарить шашлыки в парках

Депутат ЗакСа обратился к вице-губернатору за поддержкой идее создания оборудованных мест для жарки шашлыков.

Петербургский парламентарий Алексей Цивилев внес предложение разрешить жителям жарить шашлыки и устраивать пикники на природе. Для этого депутат хочет создать специально отведенные для данных нужд места в парках и скверах города. Инициатива направлена в адрес вице-губернатора Николая Бондаренко.

Выезжая на природу или выходя в парк, граждане рискуют быть уличены в административном правонарушении. Многие граждане не убирают за собой мусор, это загрязняет городские парки и ухудшает общую экологическую обстановку в городе, повышает уровень пожарной опасности отмечает пресс-служба Цивилева

Помимо разрешающих зон, депутат также хочет добиться установки стационарных мангалов, беседок и урн для мусора. Подобное прошение Цивелев направлял Правительству год назад, однако, тогда предложение не было поддержано чиновниками.

Напомним, что в Летнем саду может появиться фонтан из духов за 250 тысяч рублей.

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