В Летнем саду может появиться фонтан из духов за 250 тысяч рублей

Гильдия парфюмеров Петербурга собирает деньги на создание собственного фонтана из духов. Для этих целей активистам потребуется не менее 250 тысяч рублей. Запустить ароматизированную воду вместо обычной планируется на "Цветочной ассамблее" в конце июня. Мероприятие пройдет в Летнем саду. Также уже известен фонтан, которому "повезло" - эксперимент будут проводить над Царицыным фонтаном.
Представитель гильдии Оксана Чернышева рассказала, что аромат, который должен покорить петербуржцев уже разработан. Он называется "счастье". Разработка является продуктом петербурженки Киры Орман. В состав входят цветочные композиции, нотки грейпфрута, фрезии, айвы, зеленого чая, кедра и белого мускуса. Специалисты завершили проверку запаха на аллергены и могут заявить о том, что аромат безопасен.
По сведениям специалистов, чтобы превратить обычную воду в пахнущую "счастьем", придется добавить в 6,5 тонн воды около 30 килограммов концентрата. Для изготовления подобной порции потребуется 250 тысяч рублей.
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