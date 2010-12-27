В коммуналке на Композиторов обнаружены трупы двух жительниц Краснодарского края

Полиция разыскивает родственника погибших.

В петербургской коммуналке правоохранительные органы обнаружили два трупа. Погибшие оказались родственницами. Две женщины приехали в Северную столицу из Краснодарского края. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

Об инциденте стало известно вечером 10 мая. На странный запах из одной из комнат пожаловались соседи. Когда полиция приехала на вызов по адресу улица Композиторов, 24 корпус 1, то нашла причину недовольства петербуржцев - гниющие трупы.

Оперативники установили личности жертв. Ими стали 52-летняя приезжая и ее 22-летняя дочь. Установлены явные следы насильственной смерти. На телах эксперты увидели множественные колото-резанные раны. Женщины лежали на кроватях, прикрытые одеялами, а сверху на их лицах были подушки. В помещении был беспорядок, а дверь закрыта на ключ с внешней стороны. По сведениям от жильцов, погибшие снимали комнату около года. В последний раз их видели за четыре дня до приезда полиции. Гостей у жертв не было. Также родственники не конфликтовали и публично не ссорились.

В настоящее время следствие занимается поисками еще одного родственника погибших - молодого человека, приходящегося сыном и братом. В отношении преступника возбуждено уголовное дело за умышленное двойное убийство.

Фото: Piter.tv

