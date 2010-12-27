В Петербурге задержали мужчин, укравших в результате разбоев более 2,5 млн рублей

Грабители орудовали в Петербурге на протяжении года и успели обокрасть несколько заведений города.

Сотрудники полиции задержали пять мужчин, подозреваемых в серии разбоев в нескольких районах городах. Всем задержанным от 20 до 29 лет. Об этом сообщает "Фонтанка".

В ходе следствия выяснилось, что преступная группа орудовала в нескольких районах города на Неве на протяжении года. В феврале 2017 года злоумышленники напали на АЗС "Фаэнтон", расположенный на Липовой аллее. После их нападения с заправки пропали 80 тысяч рублей. В марте прошлого года предполагаемые преступники ограбили салон сотовой связи на 45 тысяч рублей. После этого, налетчики повторно приехали на АЗС и вынесли оттуда 56 тысяч рублей. Вершиной воровской карьеры стало ограбление ювелирного магазина "Астра" на Большой Пороховской. Тогда им удалось забрать украшения на сумму 2,3 млн рублей.

Общий улов грабителей составил более 2,5 млн рублей. Похищенные деньги частично изъяты. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье "Разбой". Злоумышленникам грозит срок до пяти лет лишения свободы.

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