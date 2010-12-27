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На ж/д станции "Царское село" задержали похитителя велосипедов
Сегодня, 11:54
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Alena_Zinovieva
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На ж/д станции "Царское село" задержали похитителя велосипедов

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Грабителю грозит срок до пяти лет лишения свободы.

На железнодорожной станции "Царское село" сотрудники транспортной полиции задержали 56-летнего мужчину, подозреваемого в краже туристического велосипеда с прокатной стоянки. В ходе расследования выяснилось, что грабитель проживает в городе Коммунар в Гатчинском районе Ленобласти. Оказалось, что он уже был судим за аналогичное преступление. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Стражами порядка установлено,  что злоумышленник, действуя умышлено и из корыстных побуждений, похитил с прокатной стоянки, расположенной в здании железнодорожного вокзала, туристический велосипед одной из фирм Санкт-Петербурга, осуществляющей прокат велосипедного транспорта. 

Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее мы писали, что на Московском вокзале приезжий попытался похитить у пассажирки 80 тысяч рублей.

Фото: pixabay.com

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Теги: грабитель , кража велосипеда , новости спб и ленобласти , происшествия , уголовное дело , царское село
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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