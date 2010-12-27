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На Московском вокзале приезжий попытался похитить у пассажирки 80 тысяч рублей
Сегодня, 9:59
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lesjasap
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На Московском вокзале приезжий попытался похитить у пассажирки 80 тысяч рублей

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Транспортная полиция поймала вора на Московском вокзале.

На Московском вокзале раскрыта кража личных средств пассарижки из Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба управления транспортной полиции по региону. Оперативникам удалось задержать преступника по "горячим следам". 

К представителям полиции обратилась женщина. Она рассказала, что в зале ожидания у нее пропала крупная сумма денег - 80 тысяч рублей. Она находилась в дорожном рюкзаке, который также бесследно исчез. По видеокамерам полиция установила похитителя и смогла остановить грабителя до того, как он покинул территорию железнодорожного вокзала.

Задержанный рассказал, что ему 31 год и он также приехал  в Северную столицу из Нижнего Новгорода. Он заметил женщину у входа на вокзал. Затем вор проследил за потенциальной жертвой, предполагая, что она может облагать ценными вещами и денежными средствами. Когда та отвернулась от сумки, мужчина воспользовался ситуацией и незаметно забрал рюкзак.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Мужчину обвиняют в краже. Теперь он может получить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. 

Фото: Pixabay.com
 

Теги: кража , московский вокзал , нижний новгород , пассажир
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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