На Московском вокзале приезжий попытался похитить у пассажирки 80 тысяч рублей

Транспортная полиция поймала вора на Московском вокзале.

На Московском вокзале раскрыта кража личных средств пассарижки из Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба управления транспортной полиции по региону. Оперативникам удалось задержать преступника по "горячим следам".

К представителям полиции обратилась женщина. Она рассказала, что в зале ожидания у нее пропала крупная сумма денег - 80 тысяч рублей. Она находилась в дорожном рюкзаке, который также бесследно исчез. По видеокамерам полиция установила похитителя и смогла остановить грабителя до того, как он покинул территорию железнодорожного вокзала.

Задержанный рассказал, что ему 31 год и он также приехал в Северную столицу из Нижнего Новгорода. Он заметил женщину у входа на вокзал. Затем вор проследил за потенциальной жертвой, предполагая, что она может облагать ценными вещами и денежными средствами. Когда та отвернулась от сумки, мужчина воспользовался ситуацией и незаметно забрал рюкзак.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Мужчину обвиняют в краже. Теперь он может получить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Фото: Pixabay.com

