В пожаре на "Ромуальде Муклевиче" погиб сварщик

Сведения о гибели человека подтвердил в СК по Петербургу.

На территории Кронштадтского морского завода в результате пожара на судне "Ромуальд Муклевич" погиб человек. Об этом сообщает "Фонтанка.ру". По данным издания, жертвой несчастного случая стал местный сварщик. В данный момент на объект выехали сотрудники Следственного комитета. Они проверят обстоятельства дела и изучат пострадавший гидрограф.

Как сообщают очевидцы, погибшего мужчину достали из трюма корабля. По предварительной версии, сотрудник задохнулся угарным газом. Именно его сварочные работы и стали причиной возгорания.

Информацию о смерти рабочего подтвердили представители пресс-службы Северо-Западного СК. По данным официального сайта государственных закупок, контракт на ремонт ""Ромуальда Муклевича" заключило акционерное общество "51 центральный конструкторско-технологический институт судремонта". на сопроводительную документацию и конструкторско-технологическое оснащение компания потратила 25 миллионов рублей. В 13 миллионов оценены работы по освидетельствованию корпуса и кабельных изделий.

Ранее за 43 миллиона корабль был отбуксирован из города Мурманск в Кронштадт.

Фото: Pixabay.com

