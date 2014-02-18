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В Кронштадте горит судно "Ромуальд Муклевич": на корабле работают 129 сотрудников МЧС
Сегодня, 10:36
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alexandra08
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В Кронштадте горит судно "Ромуальд Муклевич": на корабле работают 129 сотрудников МЧС

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Из помещений эвакуировали около 10 человек.

В Кронштадте утром 11 мая загорелось судно "Ромуальд Муклевич". Об этом сообщило издание "Петербургский Дневник". О возгорании судна, находящегося в доках на ремонте стало известно около девяти часов утра. К настоящему моменту пожару присвоили повышенный уровень сложности - второй номер.

Огонь возник в трюме гидрографического судна, которое находится в доке на территории Кронштадтского морского завода. Из помещений эвакуировали около 10 человек. У корабля сильно задымлен гидрограф, горит уплотнительная резина.

Причины, по которым мог возникнуть пожар, пока уточняются. С огнем борются специалисты. На судне находятся 129 огнеборцев. Они занимаются проливкой конструкции.

Военное судно использовалось в Кронштадте  в мирных целях. Системы эхолокации, установленные на нем, позволяли специалистам получить детальное описание рельефа морского дна на больших глубинах.

Фото: http://www.korabli.eu

Теги: администрация кронштадтского района , ромуальд муклевич
Категории: Новости СПб Происшествия

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