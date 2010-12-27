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Ночью в Приморском районе пожарные ликвидировали возгорание по Стародеревенской улице
Сегодня, 9:06
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lesjasap
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Ночью в Приморском районе пожарные ликвидировали возгорание по Стародеревенской улице

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Полностью сгорел торговый ларек.

В Приморском районе ночью выгорел торговый павильон. Металлическая конструкция загорелась около дома 36 по Стародеревенской улице.  Диспетчер экстренной службы получил сигнал о происшествии в половину третьего ночи. Об этом рассказали представители ГУ МЧС по региону.

По сведениям от спасателей, пострадал ларек  с площадью 3 на 5 метров. Пламя распространилось по всему пространству. Потушить огонь удалось спустя полчаса после выезда специальной группы. Пострадавших нет. На месте работали две единицы техники и восемь человек личного состава.

Фото: Piter.tv

Теги: пожар , приморский район , стародеревенская улица
Категории: Новости СПб

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