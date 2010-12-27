Ночью в Приморском районе пожарные ликвидировали возгорание по Стародеревенской улице

Полностью сгорел торговый ларек.

В Приморском районе ночью выгорел торговый павильон. Металлическая конструкция загорелась около дома 36 по Стародеревенской улице. Диспетчер экстренной службы получил сигнал о происшествии в половину третьего ночи. Об этом рассказали представители ГУ МЧС по региону.

По сведениям от спасателей, пострадал ларек с площадью 3 на 5 метров. Пламя распространилось по всему пространству. Потушить огонь удалось спустя полчаса после выезда специальной группы. Пострадавших нет. На месте работали две единицы техники и восемь человек личного состава.

Фото: Piter.tv