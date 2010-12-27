Петербуржец сообщил о "теракте" в Металлострое: полиция шутку не оценила

Преступник пойман полицией.

В Колпинском районе Петербурга правоохранительными органами пойман телефонный террорист. накануне мужчина позвонил в экстренную службу и рассказал о готовящемся "теракте" в поселке Металлострой.

Оперативники установили, что шутником оказался 49-летний местный житель. Петербуржец сообщил в десять часов утра 10 мая о заминировании жилого здания по Полевой улице. Злоумышленник указал точный адрес: дома под номером 2/30. К месту выехал патруль, но не обнаружил опасных или подозрительных предметов или веществ. Представителям закона пришлось эвакуировать 23 жильцов на время проверки помещений. Среди выведенных на улицу оказался и сам "террорист".

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv

