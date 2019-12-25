Что произошло в Петербурге 8 июля: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события четверга, 8 июля.

Что произошло в Петербурге в четверг, 8 июля? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Агрессивный посетитель ударил охранника ножом в гипермаркете на Кузнецовской улице.

Все началось с того, что охранник-стажер остановил двух мужчин, заподозрив их в краже товаров. Один из них начал вести себя агрессивно, размахивать руками, после достал нож и ударил им охранника. После этого злоумышленник уехал на "Киа" в неизвестном направлении. Пострадавшего пришлось госпитализировать, медики диагностировали у мужчины колото-резаную проникающую рану живота.

Кикшеринговые компании представили кодекс вождения электросамокатов.

"Urent", "Ситимобил" и "Whoosh" создали кодекс совместно с петербургской арт-группой "Явь". Авторы заметили, что сегодня всем необходимо нести ответственность не только за собственную жизнь, но и за жизнь других людей. В кодекс для самокатов вошли восемь правил, среди которых оказалось спешивание на переходе, управление самокатом двумя руками и запрет сигналить людям в спину.

С 13 июля в домах Петербурга вновь начнут отключать горячую воду.

Гидравлические испытания стартуют с Кировского района, сообщила "Теплосеть". Испытания продлятся до 10 августа в 12 районах города и во Всеволожском районе Ленобласти. На сайте предприятия можно посмотреть график отключения воды.

За сутки в Петербурге и области произошло 400 ДТП, погиб один человек.

Такими цифрами поделились в региональном ГИБДД. В 296 городских авариях пострадали 13 человек, столько же, включая ребенка, получили травмы, один человек погиб. В области произошло 82 ДТП, в которых пострадали 8 человек и получили травмы 12.

На набережной Макарова у съезда ЗСД Lexus не вписался в поворот.

ДТП произошло вечером накануне. Иномарка вылетела на проезжую часть и повисла на поребрике. По предварительным данным, пострадавших из-за опасного маневра не было.

Со следующего вторника, 13 июля, в Петербурге вводятся дополнительные коронавирусные ограничения.

Власти запретят проводить массовые мероприятия численностью свыше 75 человек. Ограничение не коснется культурных и зрелищных мероприятий в театрах, концертных залах, цирках и кинотеатрах и спортивных мероприятий, согласованных с комитетами по культуре и физкультуре. Еще несколько ограничений коснулись судов и водного транспорта.

Аномальная жара спровоцировала рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге.

По словам медиков, в жару вирус распространяется быстрее, а люди проводят больше времени на улицах и в общественных местах. Врачи уточнили, что ультрафиолет не убивает коронавирус. Также в жару выросло число госпитализаций людей с алкогольным отравлением.

Фото: Piter.TV; Telegram / Арт-группа Явь

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