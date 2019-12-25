За сутки в Петербурге и области произошло 400 ДТП

Выявлено 1800 нарушений правил дорожного движения. Их нарушили 1652 водителя транспорта и 148 пешеходов.

За минувшие сутки в Петербурге и области произошло 400 дорожно-транспортных происшествий. Об этом в четверг, 8 июля, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Так, в Петербурге произошло 296 аварий, в которых пострадали 13 человек, ранены – 13 человек, один из них – ребенок, в результате ДТП погиб один человек. В области произошло 82 аварии, в которых пострадали 8 человек, ранены – 12 человек, в результате ДТП никто не погиб.

Также сотрудники ДПС задержали 32 человека, совершивших административные правонарушения.

Ранее мы писали, что Nissan сбил перебегавшего КАД пожилого мужчину.

Фото: ВКонтакте / Управление ГИБДД по г. СПб и ЛО; Piter.tv