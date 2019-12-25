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Nissan сбил перебегавшего КАД пожилого мужчину
Сегодня, 10:20
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Nissan сбил перебегавшего КАД пожилого мужчину

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Пострадавший получил тяжёлые травмы. Его госпитализировали в больницу.

Во Всеволожском районе на КАД автомобилист сбил перебегавшего дорогу мужчину. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

ДТП произошло 7 июля вечером. Водитель Nissan, двигаясь по внутреннему кольцу КАД от проспекта Энгельса в сторону проспекта Культуры, сбил мужчину, который перебегал проезжую часть.

Пострадавший получил тяжёлые травмы. Его госпитализировали в больницу.

Накануне вечером на набережной Макарова Lexus не вписался в поворот.

Фото: Piter.tv

 

Теги: nissan, кад, сбили пешехода
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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