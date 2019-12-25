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С 13 июля в домах Петербурга вновь начнут отключать горячую воду
Сегодня, 11:10
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

С 13 июля в домах Петербурга вновь начнут отключать горячую воду

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Испытания продлятся до 10 августа.

В Петербурге вновь возобновляются гидравлические испытания. 13-го июля горячую воду отключат в Кировском районе. Об этом сообщила пресс-служба "Теплосети Санкт-Петербурга".

Испытания теплосетей будут проводить до 10 августа в 12 районах города и Всеволожском районе. 14 июля испытания начнутся также в Адмиралтейском, 15 июля — в Центральном. Посмотреть, когда в вашем доме отключат воду, можно на сайте предприятия.

Часть испытаний уже провели с 18 мая по 1 июля. По итогам проверок заменили около 2 км ненадежных трубопроводов. 

Ранее Piter.TV показал, как улицу Передовиков залило холодной водой. 

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV

Теги: горячая вода, теплосеть
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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