С 13 июля в домах Петербурга вновь начнут отключать горячую воду

Испытания продлятся до 10 августа.

В Петербурге вновь возобновляются гидравлические испытания. 13-го июля горячую воду отключат в Кировском районе. Об этом сообщила пресс-служба "Теплосети Санкт-Петербурга".

Испытания теплосетей будут проводить до 10 августа в 12 районах города и Всеволожском районе. 14 июля испытания начнутся также в Адмиралтейском, 15 июля — в Центральном. Посмотреть, когда в вашем доме отключат воду, можно на сайте предприятия.

Часть испытаний уже провели с 18 мая по 1 июля. По итогам проверок заменили около 2 км ненадежных трубопроводов.

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Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV