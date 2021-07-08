На улице Передовиков прорвало трубу с холодной водой

Житель Петербурга опубликовал видео с подтопления на улице Передовиков. На кадрах видно, что вода затопила тротуар и проезжую часть. Как выяснил Piter.TV в пресс-службе "Водоканала", нарушение произошло у дома №27.
Специалисты выявили технологическое нарушение на магистрали диаметров 200 мм. Сейчас вытекание локализуют, чтобы затем провести ремонт. Производится монтаж системы временного водоснабжения для 6 абонентов.
Местные жители не остались без холодной воды. Движение транспорта не ограничивали.
Ранее "Водоканал" попросил не выбрасывать в канализацию потусторонние предметы. На засоры также повлияла жара.
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Андрей Петров
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