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На улице Передовиков прорвало трубу с холодной водой

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Ситуация не повлияла на абонентов.

Житель Петербурга опубликовал видео с подтопления на улице Передовиков. На кадрах видно, что вода затопила тротуар и проезжую часть. Как выяснил Piter.TV в пресс-службе "Водоканала", нарушение произошло у дома №27. 

Специалисты выявили технологическое нарушение на магистрали диаметров 200 мм. Сейчас вытекание локализуют, чтобы затем провести ремонт. Производится монтаж системы временного водоснабжения для 6 абонентов.

Местные жители не остались без холодной воды. Движение транспорта не ограничивали. 

Ранее "Водоканал" попросил не выбрасывать в канализацию потусторонние предметы. На засоры также повлияла жара. 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Андрей Петров

Теги: водоканал, прорыв трубы, холодная вода
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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