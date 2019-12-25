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Жара повлияла на количество засоров в канализациях Петербурга
Сегодня, 9:48
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Жара повлияла на количество засоров в канализациях Петербурга

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Больше всего засоров из-за посторонних предметов происходит в Адмиралтейском районе.

В 2021 году засоры в канализациях стали возникать на 8% чаще, чем ранее. Специалисты "Водоканала" связали это с жарким и сухим летом, сообщила пресс-служба.

Обычно дожди предотвращают скопление мусора, но в июне осадков практически не было, и отходы стали копиться. 

Каждый третий засор происходит из-за нарушения правил пользования системой канализацией. Чаще всего нерастворимый мусор выбрасывают жители Адмиралтейского района (64% от общего числа засоров), Васильевского острова (61%) и Петроградского (60%). В первой половине 2021-го года антирезультат также показал Приморский район (58%). 

Жители Колпинского и Московского районов, наоборот, стали бережнее относиться к канализации. Реже всего выбрасывают посторонние предметы во Фрунзенском районе. 

В "Водоканале" напоминают, что смывать что-либо, кроме водорастворимой туалетной бумаги, запрещено. 

Ранее Piter.TV показал, сколько мусора вытаскивают из канализаций. 

Фото: Pexels / Barik5ive

Теги: засор, канализация
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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