Жара повлияла на количество засоров в канализациях Петербурга

Больше всего засоров из-за посторонних предметов происходит в Адмиралтейском районе.

В 2021 году засоры в канализациях стали возникать на 8% чаще, чем ранее. Специалисты "Водоканала" связали это с жарким и сухим летом, сообщила пресс-служба.

Обычно дожди предотвращают скопление мусора, но в июне осадков практически не было, и отходы стали копиться.

Каждый третий засор происходит из-за нарушения правил пользования системой канализацией. Чаще всего нерастворимый мусор выбрасывают жители Адмиралтейского района (64% от общего числа засоров), Васильевского острова (61%) и Петроградского (60%). В первой половине 2021-го года антирезультат также показал Приморский район (58%).

Жители Колпинского и Московского районов, наоборот, стали бережнее относиться к канализации. Реже всего выбрасывают посторонние предметы во Фрунзенском районе.

В "Водоканале" напоминают, что смывать что-либо, кроме водорастворимой туалетной бумаги, запрещено.

Ранее Piter.TV показал, сколько мусора вытаскивают из канализаций.

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