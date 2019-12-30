Гору тряпок из канализации на Стачек увезли на грузовике

Посторонние предметы в канализацию бросали, предположительно, жители общежития на улице Трефолева.

Мусор из канализации на проспекте Стачек, 22, литера А пришлось увозить на грузовике. Засор из тряпок пришлось устранять с помощью специальной техники, рассказали в пресс-службе "Водоканала Санкт-Петербурга".

Специалисты начали обследовать канализацию после заявки в адрес предприятия, она поступила 12 января. Затем, с 14 по 15 января, бригада достала из колодца огромное количество ветоши и тряпок. Тканевые материалы сбились в настолько плотный ком, что доставать их пришлось с помощью спецтехники с мощным насосом.

Специалистом удалось выяснить, что, по предварительной информации, канализацию засорили жители общежития на улице Трефолева, 9. С петербуржцами провели разъяснительную беседу.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что губернатор Петербурга призвал горожан относиться к повышению взноса за капремонт "с пониманием".

Фото: пресс-служба "Водоканала Санкт-Петербурга"