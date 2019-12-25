Что произошло в Петербурге 7 июля: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события среды, 7 июля.

Что произошло в Петербурге в среду, 7 июля? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Молодые люди напали на продуктовый магазин на Тихой улице.

Двое мужчин не захотели платить за товары и даже угрожали ножом охранникам, попытавшимся остановить разбойников. Известно, что один из воров представился сотрудником правоохранительных органов. В агрессивной компании также заметили девушку.

Петербургский суд запретил распространять аниме "Ад Данте" в интернете.

В перечень запретных в России попали также "Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир", "Космос: Территория смерти", "Легенды смертельной битвы: месть скорпиона" и "Счастливые лесные друзья". Психологи сочли аниме жестокими, поскольку в них показывались массовые убийства, а также эротические сцены и обсценная лексика. Фильмы посчитали опасными для психического здоровья детей.

В Петербурге возраст молодежи продлили до 35 лет. Ранее возрастная граница была на 30 годах.

Соответствующий законопроект прошел третье чтение в городском парламенте, инициативу выдвинула "Единая Россия", чтобы привести городское законодательство в соответствие с федеральным. Новоиспеченная молодежь сможет участвовать в городских молодежных программах и в реализации молодежной политики.

Каршеринг протаранил Ford на перекрестке Бронницкой и Клинского.

ДТП произошло утром. Из-за удара арендованным автомобилем "Форд" выскочил на тротуар и сбил светофор. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

Петербуржцы пожаловались на гигантские очереди в пункт вакцинации на Финляндском вокзале.

Горожане отметили, что стоять в очереди приходиться больше часа, а некоторые занимают очередь с раннего утра. Жалобы появились в соцсетях.

По словам властей, чтобы избежать локдауна, нужно привить 60% населения города до 31 августа. Тем временем, доктор медицинских наук и врач-инфекционист Алексей Яковлев заявил, что даже первый этап вакцины дает определенный иммунитет организму спустя две недели после прививки. Кроме того, врач считает необходимой ревакцинацию спустя полгода.

Суд приостановил работу кинотеатра "Мираж Синема" в Купчино из-за нарушений антиковидных мер.

Кинотеатр на Балканской улице останется без работы на 17 суток. Как выяснилось, посетители толпились на кассе и снимали маски в кинозале. Кроме того, администрация заведения не смогла предоставить журнал о проведении текущих и генеральных уборок и дезинфекции проверяющим.

Фото: Piter.TV

Видео: Piter.TV