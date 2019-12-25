В Петербурге возраст молодежи продлили до 35 лет

Ранее поправки были приняты на федеральном уровне.

Молодыми людьми в Петербурге теперь будут считаться граждане до 35 лет, а не до 30, как это было ранее. Законопроект прошел третье чтение в городском парламенте 7-го июля.

Инициатива была внесена фракцией "Единая Россия", для того, чтобы привести законодательство Петербурга в соответствие с федеральным. В конце 2020-го Владимир Путин официально "увеличил" возраст молодежи до 35 лет.

Таким образом, граждане более старшего возраста теперь смогут участвовать в городских молодежных программах и в реализации молодежной политики.

Помимо предоставления социальных услуг молодежи, поддержки инициатив власти одним из основных направлений молодежной политики видят "воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации". Всего в "основных направлениях" 21 пункт.

Ранее в видео Piter.TV молодежь Петербурга ответила Смольному на обвинения в ухудшении COVID-ситуации в городе.

Фото: Piter.TV