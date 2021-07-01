Молодежь Петербурга ответила Смольному на обвинения в ухудшении COVID-ситуации в городе

Ранее представители администрации заявили, что молодежь и не желающие вакцинироваться виноваты в начале третьей волны в Петербурге.

Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал с "нулевой толерантностью" относиться к людям, не желающим делать прививку от COVID-19. По мнению губернатора, горожане, пренебрегающие необходимыми мерами, виноваты в ухудшении эпидемиологической обстановки.

В приросте числа зараженных обвинил молодежь вице-губернатор города на Неве Олег Эргашев. В социальной сети "ВКонтакте" на платформе правительства Петербурга политик заявил, что "либеральная молодежь" замедляет темпы вакцинации:

"А вот студенческая молодежь, либеральная, на мой взгляд, слегка, всегда чему-то верит. И каждый должен убедиться на своей шкуре. Но ладно на своей - на своих близких. Это недопустимо, на мой взгляд". Олег Эргашев, вице-губернатор города.

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец поддержал мнения коллег, подчеркнув, что причинами третьей волны стали новый дельта-штамм и молодое поколение, которое уклоняется от вакцинации и посещает массовые мероприятия, распространяя инфекцию среди своего окружения. По словам Лисовца, пожилые люди в ситуации ухудшения ковид-обстановки проявили большую ответственность: сидели дома и сделали прививку.

Piter.tv спросил у молодых горожан, что они думают относительно подобных обвинений представителей Смольного. По мнению большинства респондентов, заявления политиков ошибочные. Молодые люди отмечают, что каждый день в общественном транспорте можно увидеть и пожилых людей без средств индивидуальной защиты. Кроме того, молодежь считает, что их поколение, напротив, более ответственно относится к соблюдению антиковидных мер.

Есть и те респонденты, которые предполагают, что политики пытаются снять с себя обязательства за текущую эпидемиологическую обстановку и переложить их на других, например, на молодежь.

Фото: Unsplash / Lucia Macedo

Видео: Piter.tv / Мария Поликарпова, Дария Андреева