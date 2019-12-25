Вице-губернатор Петербурга считает, что "либеральная" молодёжь замедляет темпы вакцинации

Известно, что 40% вакцинированных граждан в городе – люди старше 60%.

В среду, 9 июня, в прямом эфире в группе правительства города в социальной сети ВКонтакте вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев заявил, что "либеральная молодежь" замедляет темпы вакцинации в городе.

Эргашев рассказал, что 40% вакцинированных граждан в Петербурге – люди старше 60%, в их число входят и ветераны. Однако, по словам вице-губернатора города, молодёжь не стремится вакцинироваться от коронавируса.

А вот студенческая молодежь, либеральная, на мой взгляд, слегка, всегда чему-то не верит. И каждый должен убедиться на своей шкуре. Но ладно на своей — на своих близких. Это недопустимо, на мой взгляд. Олег Эргашев, вице-губернатор Петербурга.

Ранее мы писали, что при низком показателе антител петербуржцы могут пройти ревакцинацию. Устно уже сообщили о том, что "Спутник V" будет в этом списке. Есть также предложения рекомендовать "ЭпиВакКорону" и "КовиВак", но по ним решение еще не принято.

Фото: Piter.tv