Петербургский суд запретил распространять аниме "Ад Данте" в интернете

Под запрет попали еще четыре аниме.

В среду, 7 июля, Октябрьский суд Петербурга запретил распространение на территории России пяти аниме: "Ад Данте: Анимированный эпос", "Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир", "Легенды смертельной битвы: месть скорпиона", "Космос: Территория смерти" и "Счастливые лесные друзья" по ссылкам, которые представил истец.

Эксперты, в том числе психологи, увидели в аниме крайнюю жестокость: массовые убийства, обнаженные тела, эротические сцены, обсценная лексика. Так, было решено, что показ перечисленных работ японских режиссеров может причинить вред психическому здоровью и духовно-нравственному развитию детей.

Ранее мы писали, что петербургский суд запретил сайт с культовым аниме "Акира".

Фото: Кинопоиск