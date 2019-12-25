Петербургский суд запретил сайт с культовым аниме "Акира"

Мультфильм создал режиссер Кацухиро Отомо в 1988 году.

В понедельник, 5 июля, Фрунзенский районный суд удовлетворил требование прокуратуры о запрете распространения в интернете аниме "Акира" по указанной ссылке, передает объединенная пресс-служба судов.

Административный истец посчитал, что опубликованная на сайте информация может нанести вред здоровью и психическому развитию детей.

"Акиру" выпустили в 1988 году. Это полнометражный аниме-фильм режиссера Кацухиро Отомо. Проект собрал в свое время более 80 миллионов долларов. К тому же, фильм является первым аниме, где используются 24 кадра в секунду. Считается, что создатели "Матрицы" вдохновлялись этим аниме при создании трилогии.

Тем же решением запретили еще несколько ссылок с "Эльфийской песнью", "Токийским гулем" и "Тетрадью смерти".

Ранее мы писали, что вышел трейлер аниме-сборника "Звездные войны: Видения".

Фото: Кинопоиск