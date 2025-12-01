Петербургский суд обязал шведскую компанию вернуть 4,3 млн крон из-за санкций

MJP не смогла поставить оборудование для ЦМКБ «Алмаз», а шведский банк заблокировал возврат аванса.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал шведского производителя судового оборудования Marine Jet Power (MJP) выплатить 4,29 млн крон петербургскому ООО "МТД". Спор возник из-за срыва поставки водометного комплекса для Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз", сообщает "Деловой Петербург".

В 2021 году компании заключили договор на поставку оборудования, но правительство Швеции отказало в экспорте в Россию. Стороны договорились расторгнуть контракт и вернуть неотработанный аванс, однако шведский банк, сославшись на санкции ЕС, заблокировал платеж и наложил запрет на любые транзакции с Россией.

Петербургская компания обратилась в суд. В ходе разбирательства MJP заявила, что спор находится вне правового поля Швеции, и потребовала рассматривать дело по месту нахождения ответчика, утверждая, что у российского предприятия нет препятствий для этого.

Арбитражный суд Петербурга признал доводы шведской стороны несостоятельными, отметив, что санкции ЕС фактически лишают истца доступа к правосудию на территории европейского государства. Суд также подчеркнул, что факт расторжения договора и согласования возврата аванса документально подтверждён, а отсутствие отзыва от MJP расценено как отсутствие обоснованных возражений по существу требований.

В итоге суд постановил взыскать с Marine Jet Power в пользу ООО "МТД" 4,29 млн шведских крон неотработанного аванса в полном объёме.

Ранее Piter.TV сообщал, что Верховный суд проверит приговор петербуржцу, осужденному на 8 лет за попытку поджога подстанции "Охтинская".

Фото: Piter.TV