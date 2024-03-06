Петербургский суд назначил штраф 87 млн рублей и лишение свободы экс-банкиру

Бывший вице-президент банка "Россия" осужден на 8,5 года за коммерческий подкуп.

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Игоря Андреева, бывшего вице-президента акционерного банка "Россия". Он признан виновным в незаконном получении коммерческого подкупа в размере 29 миллионов рублей. Дело квалифицировано по ч. 8 ст. 204 УК РФ, которая предусматривает ответственность за незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег, ценных бумаг, иного имущества или услуг имущественного характера в интересах дающего или иных лиц.

Суд назначил Андрееву наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 87 миллионов рублей и лишение права заниматься девелоперской деятельностью и консультированием по вопросам коммерческой деятельности на срок пять лет.

Осужденный был взят под стражу непосредственно в зале суда. Все средства, полученные в результате совершенного преступления, конфискованы. Как уточнили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, Игорь Андреев на данный момент больше не занимает должность в банке "Россия".

Ранее, в марте 2024 года, Андреев был задержан, а следствие по делу инициировано самой кредитной организацией, которая оказывала содействие правоохранительным органам.

Фото: Piter.tv