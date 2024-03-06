Петербургский суд приговорил "арбузного короля" к 19 годам колонии строгого режима

"Арбузный король" осужден за заказное покушение на убийство

Санкт-Петербургский городской суд вынес обвинительный приговор предпринимателю Ильхаму Алиеву, известному в деловых кругах под прозвищем "Арбузный король", приговорив его к 19 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за организацию покушения на убийствО.

Суд установил, что Алиев организовал и финансировал покушение на убийство из корыстных побуждений, действуя по предварительному сговору с группой лиц. В то же время по эпизоду, связанному с убийством его делового партнера в компании "Лакомка", занимавшейся оптовыми поставками фруктов, суд вынес оправдательный вердикт в связи с отсутствием неопровержимых доказательств причастности подсудимого к этому преступлению.

Уголовное дело по факту убийства бизнес-партнера было возвращено в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу для проведения дополнительных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с целью установления всех обстоятельств преступления и выявления лиц, действительно причастных к его совершению.

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Фото: Piter.TV