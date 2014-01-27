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На юго-западе Петербурга кандидат наук лишилась 3,6 млн рублей из-за мошенников
Сегодня, 9:22
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На юго-западе Петербурга кандидат наук лишилась 3,6 млн рублей из-за мошенников

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Злоумышленники представлялись сотрудниками различных служб.

У пожилой женщины на юго-западе Петербурга мошенники похитили 3,6 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

В период с 25 по 30 июля 84-летняя пенсионерка общалась с незнакомцами по телефону. Злоумышленники представлялись сотрудниками различных служб, они убедили потерпевшую отдать накопления курьерам. 

Сначала жертва мошенничества передала 3 млн рублей у своего дома, позже – еще 600 тыс. рублей. Женщина является кандидатом сельскохозяйственных наук и заслуженным ветеринарным врачом РФ. 

Ранее на Piter.TV: в Выборге задержан подельник мошенников, лишивший пенсионерку 1,4 млн рублей. 

Фото: pxhere 

Теги: мошенничество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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