На юго-западе Петербурга кандидат наук лишилась 3,6 млн рублей из-за мошенников

Злоумышленники представлялись сотрудниками различных служб.

У пожилой женщины на юго-западе Петербурга мошенники похитили 3,6 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

В период с 25 по 30 июля 84-летняя пенсионерка общалась с незнакомцами по телефону. Злоумышленники представлялись сотрудниками различных служб, они убедили потерпевшую отдать накопления курьерам.

Сначала жертва мошенничества передала 3 млн рублей у своего дома, позже – еще 600 тыс. рублей. Женщина является кандидатом сельскохозяйственных наук и заслуженным ветеринарным врачом РФ.

Ранее на Piter.TV: в Выборге задержан подельник мошенников, лишивший пенсионерку 1,4 млн рублей.

Фото: pxhere