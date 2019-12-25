Финансовый мир Петербурга простился с банкиром Евгением Лотвиновым

Мужчина скончался на 63-м году жизни.

В ночь на 18 декабря в возрасте 62 лет скончался совладелец банка "Александровский" Евгений Лотвинов. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Совет директоров банка "Александровский" утвердил в качестве исполняющего обязанности председателя правления сына Евгения Лотвинова — Илью Лотвинова. Ему 40 лет, с 2016 года он занимал должность заместителя председателя правления и был членом правления финансовой организации.

Евгений Лотвинов связывали с рядом крупных банковских проектов, включая СПБРР, "Балтонэксим", МБСП и "Промстройбанк" (ПСБ). В 2006 году он создал и возглавил Группу БФА, а в 2015 году приобрел АО "СМБ-Банк" у единственного акционера, владельца фармацевтического холдинга "Фармакор" Александра Афанасьева.

Фото: пресс-служба банка "Александровский"