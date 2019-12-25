Долги по налогам в России достигли рекордных 3,3 трлн рублей

Отмечается, что показатель на 20% превысил прошлогодний.

Долги россиян и предприятий по налогам достигли рекордных 3,26 трлн рублей. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на отчет Росстата "Социально-экономическое положение России".

Отмечается, что показатель на 20% превысил прошлогодний. Тогда общая сумма долгов по налогам в России оценивалась в 2,7 трлн рублей. По мнению налогового консультанта Алексея Крылова, рост связан с улучшением качества налогового администрирования. Он подчеркнул, что налоговые инспекторы стали эффективно выявлять и предотвращать попытки уклонения от уплаты налогов.

Также сообщается, что на увеличение задолженности влияет высокая ключевая ставка. На протяжении полугода Банк России удерживал ставку на уровне 21%, пока летом регулятор не начал постепенно снижать показатель.

Фото: pxhere.com