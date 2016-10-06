Средняя стоимость комнаты в Петербурге упала на 5,3%

Рост цен на комнаты сопоставим с показателями предыдущего периода, притом количество предложений уменьшилось на треть.

Средняя стоимость комнат в России за год выросла на 12,7%, достигнув отметки в 1,5 млн рублей. Из 70 изученных городов цены повысились в 55 населенных пунктах, исключение составил Санкт-Петербург, где наблюдается обратная тенденция: жилье на берегах Невы подешевело на 5,3%, до средней стоимости в 2,7 млн рублей. Эту информацию опубликовали РИА Новости, ссылаясь на портал недвижимости "Мир квартир".

Рост цен на комнаты сопоставим с показателями предыдущего периода, притом количество предложений уменьшилось на треть. Павел Луценко, генеральный директор площадки, объяснил ситуацию снижением доступности ипотечных кредитов, в результате чего многие покупатели выбирают варианты, соответствующие их финансовому положению. Стоимость комнаты составляет примерно одну четвёртую от полной квартиры и одну третью от студии.

Самыми доступными городами для покупки жилья оказались 14 населённых пунктов, среди которых выделяются Мурманск (цены упали на 9,7%), Владимир (-7%), Иваново (-5,9%) и Пенза (-4,4%). Москва демонстрирует стабильные цены на жильё: средняя стоимость комнаты колеблется вокруг суммы в 4,7 млн рублей, поднявшись лишь на символичные 0,1%.

