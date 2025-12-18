Число мультимиллионеров по всему миру увеличилось втрое с 2021 года. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на доклад агентства Knight Frank.

Отмечается, что число мультимиллионеров с 2021 года увеличилось более чем на 300%. Их общее количество составило 713,626 человек. Кроме того, в ближайшие пять лет число миллиардеров вырастет до 3,915 тыс. человек (+25%). По мнению аналитиков, рост числа миллиардеров и миллионеров свидетельствует о "глубоком структурном ускорении" в создании богатства во всем мире.

К 2026 году лидером среди числа миллиардеров стала Северная Америка (37%). Второе место занимает Азиатско-Тихоокеанский регион (31%). Доля миллиардеров Европы составляет чуть более 25%. Дальнейшее увеличение числа миллиардеров будет обусловлено быстро развивающимися экономиками.

