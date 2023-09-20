Абрамович подал в суд на правительство Британии

Причиной иска стало расследование источников происхождения средств бизнесмена, которое ведется на острове Джерси.

Бизнесмен Роман Абрамович подал иск против правительства Британии в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на адвокатов предпринимателя.

Отмечается, что Абрамович подал в суд на британское правительство из-за расследования источников происхождения его средств, которое ведется на острове Джерси. Представитель бизнесмена подчеркнул, что расследование тянется годами без предъявления обвинений, транспарентности или надежных доказательств.

По данным The Times, иск был подан в связи с предполагаемым нарушением статьи 6 Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), которая гарантирует право на справедливый суд. Юристы Абрамовича также указывают на нарушение властями Джерси статьи о неприкосновенности частной жизни в связи с их заявлениями о предпринимателе.

Напомним, Роман Абрамович был внесен в санкционный список Британии в марте 2022 года. Его активы в стране были заморожены.

