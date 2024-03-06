Иван Апостолевский проведет неделю под арестом по решению петербургского суда

В Санкт-Петербурге суд вынес постановление о семисуточном аресте депутата Законодательного собрания Ленинградской области Ивана Апостолевского. Как сообщает РИА Новости, основанием для принятия такой меры стало нарушение статьи 20.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ ("Пропаганда либо публичное демонстрирование символики экстремистских организаций").

Поводом для возбуждения дела послужила публикация в социальных сетях, содержавшая изображение Алексея Навального*. Апостолевский, возглавляющий фракцию КПРФ в региональном парламенте, ранее уже привлекался к ответственности - в 2023 году за организацию несанкционированного массового мероприятия, а его материалы неоднократно блокировались Роскомнадзором как экстремистские.

*Алексей Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга..

Ранее в Подмосковье задержан приезжий по подозрению в подготовке теракта.

Фото: Piter.tv