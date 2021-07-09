Молодой человек признался в готовности произвести взрыв.

В Подмосковье задержан приезжий по подозрению в подготовке теракта. Об этом рассказала старший помощник главы регионального Следственного комитета Ольга Врадий. Надзорное ведомство распространило ролик с операцией по поимке подозреваемого. Силовики считают, что 21-летний иностранец, прибывший из соседней страны, планировал совершить взрыв. Юноша является сторонников запрещенной на территории РФ террористической группировки ИГ.

Возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего гражданина одного из соседних государств. Он подозревается в участии в деятельности террористической организации…Террористический акт удалось предотвратить. Ольга Врадий, представитель СК РФ по Московской области

Фигурант дела вступил в ряды боевиков по собственной инициативе. Теракт он задумал совершить в июне текущего года, но место он так и не раскрыл. Во время обысков у гражданина была найдена взрывчатка (самодельное устройство), а также детали для ее изготовления. В настоящее время экстремист отправлен под стражу по решению суда. Он находится в СИЗО.

Глава подмосковного отдела полиции задержан за подготовку убийства бизнесмена.

Фото и видео: СК РФ

