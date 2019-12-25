Глава подмосковного отдела полиции задержан за подготовку убийства бизнесмена

В отношении Олега Ермакова назначена служебная проверка.

Глава подмосковного отдела полиции задержан за подготовку убийства предпринимателя. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной полиции. По данным оперативников, в отношении Олега Ермакова ведется служебная проверка. Проверяется его возможная причастность к противоправной деятельности.

Назначена служебная проверка по факту возможной причастности начальника отдела МВД России по городскому округу Егорьевск к противоправному деянию. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке. пресс-служба МВД по Московской области

Ранее СМИ заявили о том, что в подмосковном городе Егорьевске пойман глава местного полицейского отделения. Мужчина подозревается в покушении на убийство бизнесмена. Он якобы выступал в качестве посредника.

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