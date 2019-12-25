Испания выдала России фигуранта дела о хищении 1,2 млрд рублей

Он был задержан на территории страны летом 2016 года.

Испания передала России бизнесмена Владимира Коваленко, который обвиняется в хищении 1,2 млрд. рублей у одной из крупнейших столичных энергетических компаний. Об этом информирует пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Ему вменяют часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Сегодня в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Владимир Коваленко будет доставлен в Москву. из сообщения Генпрокуратуры РФ

Согласно данным следствия, Коваленко с соучастниками похитил у Московской объединенной электросетевой компании 1,2 млрд. рублей. Ранее по этому делу были осуждены четверо злоумышленников. После совершения преступления Коваленко решил покинуть территорию РФ, чтобы избежать преследования. Он был задержан летом 2016 года в Испании.

Ранее Венгрия передала России бизнесмена Дмитрия Чертока, которого обвиняют в мошенничестве на сумму почти в 80 миллионов рублей.

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